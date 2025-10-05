¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡¡¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ËÁ°¿Ê¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡ª¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡Ö»àµå¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë443ÂÇÀÊ¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ïº¸ÏÓ¤Ø¤Î»àµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç107»î¹ç443ÂÇÀÊ¤Ç117°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ37¡£¿·¿Í²¦ÍÎÏ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¸õÊä¤ÏÀ¾Éð¤Î1Ç¯ÌÜ¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÂÇÎ¨¡¦259¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4Ç¯ÌÜ¡¦Ã£¹§ÂÀ¡Ê8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦09¡Ë¤Ê¤É¡£