ÃæÀîæÆ»Ò¡¢À¸ÃÂ5Æü¤ÎÁÐ»Ò¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤ÎÀ¼¡¡¼«¿È¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¥¥í¤¯¤é¤¤¡×¤Î»Ñ¤âÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò ¡Ê40¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äYouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÁÐ»Ò¡¢À¸ÃÂ5Æü¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¡×
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡È¤à¤¯¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¤à¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ô¡¼¥¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¿åÊ¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÂ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À2½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é²æËý¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÐ»Ò¤Î¡È¥®¥ã¥óµã¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤Îpoison¤òÎ®¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤»ß¤à¡¢¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ÉÁÐ»Ò¤Î¥®¥ã¥óµã¤¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢ÁÐ»Ò¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤À!!¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¡£
¡¡YouTube¤Ç¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ°²è¤Ç½Ð»ºÊó¹ð¡£ÃæÀî¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ç·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³µÍ×Íó¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤Ìµ»ö¤ËÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥´¥ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â»¦Åþ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊìÂÎ¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï³§Íê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö»ä¤âÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò°é»ùÃæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
