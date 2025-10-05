ÊÝ¸î¼Ô¥«¥¹¥Ï¥é¡¢ÅìµþÅÔÂÐºö¸¡Æ¤¡¡¶µ°÷ÉéÃ´½Å¤¯¡¢¾òÎã·Àµ¡
¡¡4·î¤ËÁ´¹ñ½é¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡ËËÉ»ß¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¶µ°÷¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê¥¯¥ì¡¼¥àÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤Ç¶µ°÷¤¬¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤òÍè¤·¤ÆÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤òºöÄê¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö³Ø¹»¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ä³°Éô¤Ë¸þ¤±¤Æ»öÁ°¤ËÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ì¤ÐÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï4·î¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂÐ±þ¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¶µ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£²óÅú¼Ô¤Î22¡ó¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤é¤«¤éÄ¹»þ´Ö¹´Â«¤äË½¸À¡¢¶¼Ç÷¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÎÁý²Ã¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢»Å»ö¤Î°ÕÍßÄã²¼¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ±Î½¤¬¿´¤òÉÂ¤à¥±¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¡¢¶ÐÌ³¹»¼þÊÕ¤ò1¿Í¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ÃË2¿Í¤¬³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¡¢¶µ°÷¤é¤òË½¹Ô¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£