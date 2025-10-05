¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛORANGE RANGE¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºÆ¸½¥Ä¥¢ー¡ØRWD¢« SCREAM 025¡Ù´°Áö¡ªÂçÇ®¶¸¤Î°ìÌë¤ò·Áºî¤ë
ORANGE RANGE¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØRANGE AID+ presents RWD¢« SCREAM 025¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¡¢10·î4Æü¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÆÏ¤±¤¿¸ø±é¤Ë
2025Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®24Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ORANGE RANGE¡£
9·î6Æü¤ÎZepp Fukuoka¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¡ØRANGE AID+ presents RWD¢« SCREAM 025¡Ù¤Ï¡¢È¯É½ºÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ä¥¢ー¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øworld world world¡Ù¤ò¼´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½ー¥¹¡×¡ÖÆ·¤ÎÀè¤Ë¡×¤Ê¤ÉÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÆ¸½¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢10·î4Æü¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡¢³«¾ì»þ´Ö¤Î16»þ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤«¤éZepp DiverCity(TOKYO)¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¸ø±é¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢Æâ¤âÆ±ÍÍ´üÂÔ´¶¤ÈÇ®µ¤¤ÇËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«±éÁ°¤«¤é¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤Î17»þ¡¢SE¤È¶¦¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øworld world world¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¡¢¡Öthe map¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖFACTORY¡×¡ÖKIMAGURE 23¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øworld world world¡Ù¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢MC¤Ç¤ÏHIROKI¤¬¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤ËÍè¤¿¿Í¡ª¤Ê¤ó¤È¤«ÂÀÍÛ¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¥íー¥·¥ç¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«ー¡ª¡©¡×¤È¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
HIROKI¤Î¡È»É·ã¤¬Íß¤·¤±¤ê¤ã¥Ð¥«¥Ë¥Ê¥ì¡É¥³ー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖHIBISCUS¡×¡¢¤½¤·¤Æ7·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥êー¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¤òÈäÏª¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ORANGE RANGE¤òÌ¥¤»¤ë¡£
¡ÖORANGE RANGE¤ÎÃÎ¼±¤¬0¤Î¿Í¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥á¥É¥ìー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ー¡ª¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«²Æ¡ª¤¤¤±¤Þ¤¹¤«Åìµþ¡ª¡ª»É·ã¤¬Íß¤·¤±¤ê¤ã¥Ð¥«¥Ë¥Ê¥ì¡ª¥í¥³¥íー¥·¥ç¥ó¡ª¡ª¡×¤ÈHIROKI¤Î¥³ー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥á¥É¥ìー¤ËÆÍÆþ¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ôー¥¯¤Ë¡£¡Ö¥í¥³¥íー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¾å³¤¥Ï¥Ëー¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤ò½Å¤Í¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤ÏRYO¤¬¡ÖÅìµþ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ä¥¢ー¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ORANGE RANGE¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤º¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖIKAROS¡×¡ÖTWISTER¡×¡Öµ´¥´¥í¥·¡×¤òÈäÏª¡¢Ç®µ¤¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÇ®µ¤¤ÏÎä¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Öµ´¥´¥í¥·¡×¤È¤ÎÂÐÈæ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥àー¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¶½Ê³¤Î±²¤À¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¡ÖFin.¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤ÏÊÄ¤¸¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é24Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢ORANGE RANGE¤Îºî¤ê½Ð¤¹¥°¥ëー¥ô¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢Ç®¶¸¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØRANGE AID+ presents RWD¢« SCREAM 025¡Ù ¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1 the map
2 FACTORY
3 KIMAGURE
4 HIBISCUS
5 ÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥êー
6 White Blood Ball Red Blood Ball ～Dub Mix～
7 ¥¸¥ã¥Ý¥Íー¥¼
8 ¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat. ¥½¥¤¥½ー¥¹
9 ¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°
10 space girl feat. ¥Ú¥Á¥å¥Ë¥¢¥í¥Ã¥¯¥¹
11 Son of the Sun
12 Æ·¤ÎÀè¤Ë
13 ¥á¥É¥ìー [¥í¥³¥íー¥·¥ç¥ó|¾å³¤¥Ï¥Ëー|¤ª´ê¤¤! ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿|¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ]
14 IKAROS
15 TWISTER
16 µ´¥´¥í¥·
EN1. ¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê
EN2. Fin.
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×
2025.10.22 ON SALE
SINGLE¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×
