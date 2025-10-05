¿å¾Â¹¨ÂÀ¤¬ÅÏ¹ë¸å½é¥¿¥¤¥È¥ë¡ª¡¡Âç²ñ3È¯¤Ç¥«¥Ã¥×ÀïÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡¢26¡Ý27¤ÎACL2½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¿å¾Â¹¨ÂÀ¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¿å¾Â¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤ÇJ1¥ê¡¼¥°¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ËA¥ê¡¼¥°¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢²Æ¤Ë1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Ç¿å¾Â¤ÏÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¡¢½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ð¡¼¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê2ÉôÁêÅö¡ËÀï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥«¥Ã¥×ÀïÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï2008Ç¯¤ÎA¥ê¡¼¥°À©ÇÆ°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎA¥ê¡¼¥°¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¿å¾Â¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤ÇJ1¥ê¡¼¥°¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ËA¥ê¡¼¥°¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢²Æ¤Ë1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Ç¿å¾Â¤ÏÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¡¢½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ð¡¼¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê2ÉôÁêÅö¡ËÀï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎA¥ê¡¼¥°¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£