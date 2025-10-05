¡ÖÈà¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¡¢39ºÐÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ËÈ¯ÇË¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¤È¡ÈÆóÂ¤ÎÁððÞ¡É¤Ç¡¢2024Ç¯9·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¡£½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤ÏÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ä¹Í§¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë39ºÐÄ¹Í§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¿Ê¬Èà¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç½É¤ÎÅÙ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ëFCÅìµþ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£Á°¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26Í½Áª¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£¤Þ¤¿Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¶¥Áè¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤ÏÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ä¹Í§¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë39ºÐÄ¹Í§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¿Ê¬Èà¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç½É¤ÎÅÙ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26Í½Áª¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£¤Þ¤¿Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¶¥Áè¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¡£