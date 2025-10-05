ÂÔË¾¤Î½éÆÀÅÀ¡ª¡¡¡È¥É¥ê¥Ö¥ë²¦¡É¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Àä»¿¡ÖºÇ¹â¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¡×¡Ö¿¿¤Î¶¼°Ò¡×
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£4Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£U¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¸å¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢57Ê¬¤Ë¥¯¥É¥¥¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¡¢Å¨ÃÏ¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥Á¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥¤¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥É¥¥¥¹¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥¢¥·¥¹¥È¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤À¤±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ïº£¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥É¥¥¥¹¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢¹¶·â¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤ÊÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¯¥É¥¥¥¹¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä»þ¤È»ý¤¿¤Ê¤¤»þ¡¢Î¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Á°Àþ¤Ë¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤À¡£º£Æü¤ÎÈà¤ÎÁ´¤Æ¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡È¥É¥ê¥Ö¥ë¥¥ó¥°¡É¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤³èÌö¤À¡£¥¯¥É¥¥¥¹¤Ï¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç6²ó¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÁ´¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢2021Ç¯3·î¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤Ç¥¿¥ó¥®¡¦¥¨¥ó¥É¥ó¥Ù¥ì¤¬µÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®¸ùÎ¨¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇÂ¿57²ó¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»î¤ß¡¢À®¸ù30²ó¤â¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤À¡Ê2°Ì¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤ÎÀ®¸ù18²ó¡¢»î¹Ô39²ó¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÁÏ½Ð¿ô¤Ï13²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢17²ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¿ô¡Ö5¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤È¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤Î¡Ö9¡×¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥¢¥é¡¼»á¤â¥¯¥É¥¥¥¹¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÈà¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È°Ê³°¤Ï¤Í¡£º£¤Ä¤¤¤ËÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ÎÉ¤¤Ãû¸õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ïº£Æü¡¢¿¿¤Î¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Êä¶¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥É¥¥¥¹¤Î¹¥Ä´¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¼¡Àá¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥É¥¥¥¹¤Î¹¥Ä´¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¼¡Àá¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£