¡ÚMLB¡Û¥É·³¤¬¥Õ¥£¥êー¥º¤Ë¸«¤»¤¿µÕÅ¾·à¡¡±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¡×½ÅÄÃ¥í¥Ï¥¹¤â¡ÖÄü¤á¤º¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°ÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤ËÄ©¤ß¡¢5－3¤Ç¾¡Íø¡£Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Þ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Äù¤á¤ë
¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¤òÏ¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÆóÅáÎ®ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤ÏÀè¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢3°ÂÂÇ9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£7²óÉ½¤Ë¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢4¿Í¤Î·ÑÅê¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê9Ã¥»°¿¶¡Ë¤ÎÊ³µ¯¤ËÊó¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÂçÃ«¤ÎÇ´Åê¤Ë±þ¤¨¤¿¥Áー¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤ò·è¤¹¤ë°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ÏT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£2²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ÏJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥ÈÊá¼ê¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤Ç¤¤º¡¢2ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Î3¼ºÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Ï¡¢7²óÉ½2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥éー¥àÅê¼ê¤Î91.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.7¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Âç»ö¤Ê½Ö´Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ß¥¹¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿½¸ÃæÎÏ¤¬°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¶¯Å¨¥Õ¥£¥êー¥ºÁê¼ê¤Ë½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â¥Áー¥à¤ÎÇ´¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£35ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤À¡£¡ÊÁê¼ê¤Î¥Ûー¥à¤Ç¡Ë´ÑµÒ¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢36ºÐ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
ÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¥³¥ó¥Ó¤âÊ³Æ®¤·¤¿·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥·¥êー¥º½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ç¤âÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£