Ãæ±ÛÅµ»Ò¡¡µþÅÔ¤Î¡ÖÂ¤¤ê¼ò²°¤µ¤ó¡×¤ÇÆüËÜ¼ò´®Ç½¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¼Â²È¤òË¬Ìä¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¼Â²È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¡£µþÅÔ¤Ç»£±ÆÃæ¤Ë¡¢Â¤¤ê¼ò²°¤µ¤ó¤Ø¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿Ãæ±Û¡£¡ÖÆüËÜ¼ò¤ª¤¤¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤Î¼Â²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµþÅÔ»Ô¤ÎÍÌ¾Â¢¸µ¡Öº´¡¹ÌÚ¼òÂ¤¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥´¥¸¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê·ä´Ö1¿Í»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÂ¢Ç·²ðÍÍ¤Î¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£