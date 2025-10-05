¡ÖÌ¾Á°¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«¿®¤â¼º¤Ã¤¿¡×¡½¡½SOMOSOMO¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤Î¶ì¤·¤ß
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤¬³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿ä¤·¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¼õ¤±¤ëÆü¡¹¡£É¬»à¤ËÈâ¤òÃ¡¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤ËSOMOSOMO¤Î¿·ÂÎÀ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢½ÂÃ«WOMB¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£³èÆ°Îò¤â¤¢¤ê¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËËë¤¬³«¤¯¤È¶ÛÄ¥¤Çµ²±¤¬Èô¤Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¸÷·Ê¤Ïº£¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤À¼±ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®µ¤¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ª¥Í¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£¡Ö»ä¤Ï¸µ¡¹¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»îÎý¤âË¬¤ì¤¿¡£SOMOSOMO²ÃÆþÅö½é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·ë²ÌÈ¯É½¤Î²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó³§¤µ¤ó¤¬»ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤ÆÇº¤ß¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ì¾Á°¤¬SNS¤«¤é¾Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿´¤ÏÍÉ¤ì¡¢¼«¿®¤â¼º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼´¤â¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¾Á°¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿ÄË¤ß¤ò¡¢³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤À¡£²áµî¤Î¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡£