»³²¼Èþ·î¡¡°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä±ä¡¹¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»¶Êâ¤ÎÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÆîº½Ä®¡£»³²¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎSUNAMO¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¡½¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÇMC¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿»³²¼¡£°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤Ë100±ß¶Ì¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¤Æ¡¢±ä¡¹¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï°ËÃ£¤â¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¼íÌî¤¬¡Ö¼è¤Ã¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·ÊÉÊ¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÁ´Éô¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë°ìÎó¤Ë¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÉô²°¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÏÈþ·î¤Á¤ã¤ó¤ÏÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»³²¼¤Ï¡Ö·ë¹½Íè¤Þ¤¹¤Í¡¢1¿Í¤Ç¤â¡£°ìÆüÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ´Å¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Á´Á³¡£¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£