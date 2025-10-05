ÆóÅáÎ®¡Ö¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»Å»ö¡×¡¡ÂçÃ«ÎÏ¶¯¤¯¡¢3¼ºÅÀ¤ÇPS½éÇòÀ±
¡¡¡Ú¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬4Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï6²ó¤ò3¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢PS¤Ç½éÇòÀ±¡£5¡½3¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÆóÅáÎ®¤ò¡Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢6·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£