¿·¿Í²¦´üÂÔ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡ª¸½ºßÂÇÎ¨.281¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤¬5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¿·¿Í¤Ç¤Ï¡¢18Ç¯¤ÎÆ£²¬ÍµÂç°ÊÍè¤Î´üÂÔÂÇÀÊÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÀÊ¿ô¤¬441ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿À¾Àî¤Ï¡Ø1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢0¡Ý1¤Î½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤â»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£Â³¤¯0¡Ý1¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¤Î½éµå¤ò»àµå¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.281¤Ç¥ê¡¼¥°6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÎÝÂÇ¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿ÍµÏ¿¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤êÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤ÎµÏ¿¤â¿¤Ð¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£