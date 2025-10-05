¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¿·MC¤Î27ºÐ½÷Í¥¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Á´¤¦¤·¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤ò½ä¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Þ¤¿½Ð¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¤Ã¥¹¥Ñ¥óÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÁ°²ó¡Ê6·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î¼¢²ì¸©¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¬¤³¤Î»Å»ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤³¤³¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¤Î´¶À¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡ØMC¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£²ÈÂ²¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Åú¤¨¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ç»ä¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎMC¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£