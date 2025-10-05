ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¡×
²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Ë¡¢ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
33Ç¯¤Ö¤êÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤«¤éÅÅÏÃ¹¶¤á¤ËÁø¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÏÂÅÄ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹ÈäÏª¡£»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¤¬33Ç¯Á°¤Î½Ð±é»þ¤ÎVTRÊüÁ÷¤Ë°Ü¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤«¤Þ¤Ø¤ó¡¢¤«¤Þ¤Ø¤ó¡×¤È»þ´ÖÌµ»ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤¤Ãæ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤µ¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤¢ÈÖÁÈ¤ÏÂ³¤¯¤·¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó¡¢¤¼¤Ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥¥ç¥È¥ó¡£½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡Á¡ª¡×¤È±¦¤³¤Ö¤·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÏÂÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï1²ó1²ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£