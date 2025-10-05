¾®¡¦Ãæ¤ÎÌîµå»ØÆ³¼Ô¤¬Ï¢·È¡¢Ãæ³ØÆð¼°ÌîµåÉô°÷¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¾¾¸Í»Ô
¾¯Ç¯Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÃæ³ØÆð¼°ÌîµåÉô°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢2009Ç¯¤ËÌó30Ëü¿Í¤¤¤¿Éô°÷¤¬2018Ç¯¤Ë¤ÏÌó17Ëü¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»ÔÆâÃæ³Ø¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô°÷¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤ËÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤ÈÃæ³ØÆð¼°ÌîµåÉô¸ÜÌä¤ÎÏ¢·È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤«¡©¡¡°Ê²¼¤Î»Í»á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÄº¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ê¹â¶¶ÍºÂÀ¤µ¤ó¡¿¾®¶â¸¶¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼´ÆÆÄ¡¢¹ñËÜµ®¤µ¤ó¡¿¹âÄÍ¿·ÅÄ¥é¡¼¥¯¥¹´ÆÆÄ¡¢ÎÓ·¼ÂÀ¤µ¤ó¡¿¾¾¸Í»ÔÎ©·ª¥öÂôÃæ³ØÌîµåÉô¸ÜÌä¡Ë¡¢ÏÂµ¤»ËÀ¸¤µ¤ó¡¿¾¾¸Í»ÔÎ©Âè»°Ãæ³ØÌîµåÉô¸ÜÌä¡¢Ê¹¤¼ê¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡Ë
¡ã±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤ë¡¢¾¾¸Í»Ô¤ÎÃæ³ØÌîµåÉô°÷¿ô¡ä
--¤½¤â¤½¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¾¾¸Í»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¶¶ÍºÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶¡Ë¡¡¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Ç¹Å¼°¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÀè¤Î¿ÊÏ©¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÃæ³ØÌîµå¡á¹Å¼°¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ÏÂÎ¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÃ¯¤Ç¤â¹Å¼°¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÃÏ¸µ¾¾¸Í»Ô¤ÎÃæ³ØÆð¼°ÌîµåÉô¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼ã¤¯¤ÆÇ®¿´¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Éô³è¤È¤·¤ÆÆð¼°Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¿ÊÏ©¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
--¸µ¡¹Ãæ³Ø¤ÎÀèÀ¸Ã£¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡¡ÎÓÀèÀ¸¤¬·ª¥öÂôÃæ³Ø¤ËÍè¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÁ°Ç¤¤Î¼ã¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬¤è¤¯¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤½¤ÎÀèÀ¸¤È¿§¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤È¤Î´Ø·¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¾¾¸Í¤ÎÃæ³Ø¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¿´¤ÊÀèÀ¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¾¯Ç¯Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¼ÂºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¶¶¡¡¤Þ¤º¤Ï¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¡¢»ÔÆâ¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤¬¤¢¤ëÃæ³Ø20¹»¤Î¤¦¤Á£¸³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÀèÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢³ØÆ¸Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÌÌ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï»ä¤¬¶¶ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÃæ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃæ³Ø¤ÇÆð¼°Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¸ÜÌä¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ÈÃæ³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬Ä¾ÀÜ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÈÃæ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤È¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ·¼ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ÎÓ¡Ë¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢³Ø¶èÆâ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬Ãæ³Ø¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¾¾¸Í»Ô¤ÎÃæ³ØÌîµåÉô¤ÎÉô°÷¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎÓ¡¡ËèÇ¯½¸·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î£³Ç¯À¸¤¬122¿Í¡¢£²Ç¯À¸¤¬155¿Í¡¢£±Ç¯À¸¤¬214¿Í¡£ºòÇ¯¤¬33¿ÍÁý¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï59¿ÍÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°Õ³°¤Ë¤â¿§¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÉô°÷¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¶µ°÷¤¬»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ä
--¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Éô³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÓ¡¡ËèÆüÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¶µ°÷¤¬»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î³Ø¹»À¸³è¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤«¤é¡£åºÎï»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤Î»ØÆ³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊÎ¤í¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÏÂµ¤»ËÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢ÏÂµ¤¡Ë¡¡ËèÆüÌîµå¤ò¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Éô³èÆ°¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ³èÆ°¤È¤«³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¸«¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
--¶¯¹ë¹â¹»¤ÎÁª¼êÃ£¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¹Å¼°½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÂµ¤¡¡¾¾¸Í»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤È¡¢»Ô¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¸©ÁªÈ´¥Á¡¼¥àÅù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Éô³è¤Ç¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥í¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ³ØÆð¼°¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--Á÷¤ê½Ð¤¹¾¯Ç¯ÌîµåÂ¦¤«¤é¸«¤¿Éô³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¹â¶¶¡¡°ì¤Ä¤Ï²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Å¼°¤âÆð¼°¤âÎ¾Êý¤Ë»Ò¤É¤â¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éª¸ª¤Î¸Î¾ã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Å¼°¤Ï²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¾¾¸Í»Ô¤Ç¤Ï¾®¡¦Ãæ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤¬¾®¡¦Ãæ°ì´Ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬½ÐÍè¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á÷¤ê½Ð¤¹Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»Ò¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦À®Ä¹²áÄø¤âÄ¾¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¨¤ÐÄ¾¤°¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÎÓ¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢Ä¾¤°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢·È¤â½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹ñËÜµ®¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñËÜ¡Ë¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯´Ö¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ø¹»À¸³è¤â¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤È¾¡¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃæ³ØÆð¼°ÌîµåÉô¤ÎÉôÈñ¤È¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ï¡©¡ä
--¤Á¤Ê¤ß¤ËÉô³è¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢ÉôÈñ¤â´Þ¤á¤¿¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎÓ¡¡ÉôÈñ¤Ï¤É¤³¤â·î£±£°£°£°±ß¡¢£²£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤â£°¤¬°ì¤Ä¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢Âç²ñÅù¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸½ÃÏ½¸¹ç¸½ÃÏ²ò»¶¤«¡¢¸ÜÌä¤¬°úÎ¨¤·¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½ÃÏ½¸¹ç¤È¤Ê¤ë¤È·ë¶ÉÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Á÷·Þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
--º£¸å¤Î²ÝÂê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡¡»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ¤Ç°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÝ´Ö¤È¤«¥Ü¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤È¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Î¾®Ãæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¿Ê¤àÃæ³Ø¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñËÜ¡¡»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÓÀèÀ¸¤¬Ãæ³Ø¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Á¡¼¥à¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸OB¤¬ËèÇ¯¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ°ì½ï¤Ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¾®Ãæ¤Î·Ò¤¬¤ê¤òº£¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡¡¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¿§¡¹Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ª±¢¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤¸òÎ®¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂµ¤¡¡¾¾¸Í»ÔÆâ20¤ÎÃæ³Ø¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤¢¤ëÃæ³Ø¤ÏÉô°÷¤¬50¿Í¤¤¤Æ¶¯¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ³Ø¤Ï£µ¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼å¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÇ¯20¹»¤ÇÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¾¾¸Í»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿§¤ó¤Ê³Ø¶è¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¾®Ãæ¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¿¼Ì¿¿¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡Ë