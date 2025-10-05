Ì¾ºî¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºî²È¤¬¡Ö90Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ³Ø¤ó¤À9¤Ä¤Î¶µ·±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
1979Ç¯¤«¤é1998Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÐÈÇ¼Ô¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤ß¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©(Choose Your Own Adventure)¡×¤Ï¡¢Æó¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÆÉ¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤òÁª¤Ó¡¢ÁªÂò¤Ë±þ¤¸¤ÆÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤ß¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Î¸¶°Æ¤ÈÂè1ºîÌÜ¤Î¼¹É®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºî²È¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤¬¡¢90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö9¤Ä¤Î¶µ·±¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://edwardpackard.com/
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)Nine Things I Learned in Ninety Years - Edward Packard
https://edwardpackard.com/wp-content/uploads/2025/09/Nine-Things-I-Learned-in-Ninety-Years.pdf
¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï1931Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç94ºÐ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ä·è°Õ¡¢¸¤¤½õ¸À¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É±¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¼ºÇÔ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ë²Ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤«¤éÇËÌÇÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·»ä¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ø´ðËÜÅª¤Ê¸¶Â§¡Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤é¤Î¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö90Ç¯°Ê¾å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤·¤¿9¤Ä¤Î¸¶Â§¡×¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤³¤È
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¤ÏÃø½ñ¡ÖSelf-Constitution: Agency, Identity, and Integrity(¼«¸Ê¹½À®¡§¼çÂÎÀ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ´°Á´À)¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¼«¸Ê¹½À®¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥È¤Î»×ÁÛ¤Ç¸À¤¦¡ÖÉáÊ×Åª¤ÊË¡¡×¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»ÆÁ¤Îµ¬ÈÏ¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶ì¤·¤ß¤äÉÔ¹¬¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤Ï°¤¯¡¢´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡×¡ÖÅÜ¤ê¤äÁþ¤·¤ß¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Ï°¤¯¡¢´î¤Ó¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶Â§¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ»ÆÁ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¤¬¡Ö¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÅý¼£¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾×Æ°¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿®¤Ë°ì´ÓÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ïº®Íð¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÅý°ì¤µ¤ì¤¿¼«¸Ê¤òÀ¿¼Â¤Ê°ÕÌ£¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê¾×Æ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È
¡Ö¤â¤·ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌ´Í·ÉÂ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÌÜÅª¤ä¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´Í·ÉÂÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê»ö¼Â¤«¤é¤Î¼ê·Ú¤ÊÆ¨Èò¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤ÈÇËÌÇ¤À¡×¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡§Â¾¿Í¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë
Â¾¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶¦´¶ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤ÎÍýÏÀ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ§ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤è¤¦¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿·ë²Ì¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡§¹¬Ê¡¤ò¼«Ê¬¤Î¿´¤Î´ðËÜ¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë
¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡¢¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤È¡¢Â¾¼Ô¤Î¸¢Íø¤äÂº¸·¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢³Ø¼±¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê©¤ä¿À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤é¤«¤Î½¡¶µ¤ò¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÀÕÇ¤´¶¤«¤é¼«À©¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤òSNS¤Ç¸Æ¤ó¤À»þ¤«¤é¡¢¡Ö¿´¤Î´ðËÜ¾õÂÖ¤Ï¡Ø¹¬Ê¡¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬Ê¡¤ò¿´¤Î´ðËÜ¾õÂÖ¤Ë¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ä°¦¾ð¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤ÏÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡§±Ê±óÅª¤Ê»ëÅÀ¤òµá¤á¤ë
17À¤µª¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥ë¡¼¥Õ¡¦¥Ç¡¦¥¹¥Ô¥Î¥¶¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¨¥´¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂ¾¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¿Í¤Î»ëÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿À¡×¤Ê¤¤¤·¡Ö¼«Á³¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë±§ÃèÁ´ÂÎ¤Î»ëÅÀ¤Ø¤È¹Í¤¨Êý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÏ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÈÀ¤³¦¤Î¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÂ³Åª¤Ç»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍø±×ÄÉµá¤ä´¶¾ðÅª¤ÊËþÂ¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÊ¿ÀÅ¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6¡§¼«¸Êµ½âÖ(¤®¤Þ¤ó)¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È
¼«¸Êµ½âÖ¤È¤Ï¡¢·èÄê¤ä·ëÏÀ¤¬ÏÄ¤ó¤À¿®Ç°¡¢ÊÐ¤Ã¤¿´¶¾ð¾õÂÖ¡¢´êË¾Åª»×¹Í¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ï²¾Àâ¤ä¿®Ç°¤òÊú¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤òÊä¶¯¤¹¤ë¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¸ü¤á¡¢È¿¾Ú¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌµ°Õ¼±Åª¤ËÌµ»ë¤Ê¤¤¤·²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¸¤¤¿Í¤Ç¤âÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤à¤·¤í¹âÅÙ¤ÊÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯°ú¤ÊÍýÏÀ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤â¼«¸Êµ½âÖ¤òÈò¤±¤ë½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´°Á´¤ËÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«¸Êµ½âÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7¡§»à¤È¸þ¤¹ç¤¦ÊýË¡
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Þ¤Î¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ï¡¢»à¤ò»öÁ°¤Ë½Ï¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î»à¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥Î¥¶¤Ï»à¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»à¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿À®¤ä¼«¸ÊÍÞÀ©¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥Î¥¶¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8¡§±¿¤¬²Ì¤¿¤¹Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä
ÇÐÍ¥¡¢·àºî²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥¹¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¤ÏÃø½ñ¡ÖNight Thoughts¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÈæ³ÓÅªÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Çú·â¤ä·ù¤¬¤é¤»¤ËÁø¤ï¤º¡¢¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢1Æü¤Ë2¡Á3²ó¤Î¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂçÉôÊ¬¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Æ»¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤é°é¤Ã¤¿´Ä¶¡¢À³Ê¤ò·ÁÀ®¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢±¿¤ä¶öÁ³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¤â¤·±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¸¬µõ¤µ¤È´²Âç¤µ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9¡§º£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë
°ìÈÌÅª¤Ê¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¼è¤ê¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿¤ê·ç¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈþÆÁ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÊ¸¾Ï¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£