ÀõÅÄÉñ¡¡¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤Þ¤¤¤µ¤ó¤ä¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê37¡Ë¤¬5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡Ö²Æ¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ÎµÏ¿¤ò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÉã¤ÈÊì¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»ä¡×¤È¤·¡¢Î¾¿Æ¤¬¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤Þ¤¤¤µ¤ó¤ä¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£