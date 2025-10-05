·ÝÎò20Ç¯¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¡¾®5¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤ÏÀ¨¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡Æ±µéÀ¸¤È¤ÎÃç¤Ï¡Ä
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡2006Ç¯¡¢1ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡Ö¾®5¡¢6¤«¤é¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤¢¤¬¤ëÁ°¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤ÏÀ¨¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡ÖÇÐÍ¥¤Ê¤Î?»ÒÌò¤Ê¤Î?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÊÌ¤Ë»ÒÌò¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»ÒÌò¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡£¤Ç¤âÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤Þ¤À»ÒÌò¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Î¤â¤Ê¤ó¤«À¨¤¤·ù¤À¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¶È¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¡£Æ±µéÀ¸¤È¤ÎÃç¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¶µ¼¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇËÍ¤Î½Ð¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ò¤ªÃëµÙ¤ß¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¿¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËèÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤«¤ÏËèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥á¥¥á¥¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¼è¤Ã¤Æ¤ë½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿»Ò¤È¤«¤¬¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£ËÍ¤âËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤È¤«´·¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£