¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡ß¥¹¥¸¡¢¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ç9Ç¯¤Ö¤êºÆ¶¦±é¡¡¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¿·ºî¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤¬¡¢10·î3Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ØÇÛÃ£¿Í ¡Á½ªËö¤ÎµßÀ¤¼ç¡Á¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¡¢¡È¹ñÌ±¤Î½éÎø¡É¥¹¥¸¤¬¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥í¥Þ¥³¥á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬¥¹¥¸¤Ë¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ä¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀéÇ¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥é¥ó¥×¤ÎÀºÎî¥¸¡¼¥Ë¡¼¡¿¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡Ë¤È¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿½÷À¥¬¥è¥ó¡Ê¥¹¥¸¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬¥¬¥è¥ó¤Î¡È3¤Ä¤Î´ê¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
¡¡ÇÛ¿®Ä¾Á°¡¢¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¥¹¥¸¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¬¥è¥ó¤Ï¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹Åª¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡Û¥¸¡¼¥Ë¡¼¤Î¿´¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤äÍßË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ç¤â¡ÈÍß¡É¤ËÉé¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÚ¤Ê¤¯¡Ù°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¦¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤â°Â¿´¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥Ó¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡Û¥¹¥¸¤µ¤ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤Ç¤¹¡£Á´¤¯·îÆü¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â±éµ»¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤é¤·¤¯¡¢CG¤ä¥ï¥¤¥ä¡¼»£±Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¡£»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬Èô¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¹Ô¤¯¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¸¡¼¥Ë¡¼¤òÄÉ¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡ÛCG¥·¡¼¥ó¤Ï¡Èµ¤¹ç¤¤¡É¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¡¢¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¡£ÆÃ¤Ëº½Íò¤ÎÃæ¤òÈô¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥è¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÁÄÊì¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥ß¥®¥ç¥ó¡Ë¤äÍ£°ì¤ÎÍ§¿Í¥ß¥ó¥¸¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ë¤Î»Ù¤¨¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼«¿È¤âÃ¯¤«¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¬¥è¥ó¤ÎÁÄÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¾ò·ï¤Î°¦¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¾ò·ï¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡ÛËÍ¤â²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Î¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡ÈËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¡É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬¥¹¥¸¤Ë¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ä¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀéÇ¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥é¥ó¥×¤ÎÀºÎî¥¸¡¼¥Ë¡¼¡¿¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡Ë¤È¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿½÷À¥¬¥è¥ó¡Ê¥¹¥¸¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬¥¬¥è¥ó¤Î¡È3¤Ä¤Î´ê¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¬¥è¥ó¤Ï¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹Åª¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡Û¥¸¡¼¥Ë¡¼¤Î¿´¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤äÍßË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ç¤â¡ÈÍß¡É¤ËÉé¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÚ¤Ê¤¯¡Ù°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¦¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤â°Â¿´¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥Ó¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡Û¥¹¥¸¤µ¤ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤Ç¤¹¡£Á´¤¯·îÆü¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â±éµ»¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤é¤·¤¯¡¢CG¤ä¥ï¥¤¥ä¡¼»£±Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¡£»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬Èô¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¹Ô¤¯¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¸¡¼¥Ë¡¼¤òÄÉ¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡ÛCG¥·¡¼¥ó¤Ï¡Èµ¤¹ç¤¤¡É¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¡¢¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¡£ÆÃ¤Ëº½Íò¤ÎÃæ¤òÈô¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥è¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÁÄÊì¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥ß¥®¥ç¥ó¡Ë¤äÍ£°ì¤ÎÍ§¿Í¥ß¥ó¥¸¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ë¤Î»Ù¤¨¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼«¿È¤âÃ¯¤«¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ú¥¹¥¸¡Û¥¬¥è¥ó¤ÎÁÄÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¾ò·ï¤Î°¦¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¾ò·ï¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥Ó¥ó¡ÛËÍ¤â²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Î¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡ÈËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¡É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£