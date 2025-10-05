ÙÇÃ×¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ò¡×¡¡Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë
¡¡2002Ç¯¤ËËÌÄ«Á¯¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÁ¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬5Æü¡¢¶¦¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Êì¥ß¥è¥·¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê46¡Ë¡á¤é¤ÎÁá´üµ¢¹ñ¤ò´ê¤¤¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤âÈï³²¼Ô¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ï²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤Î61ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç°ì»þ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ðÌ¾³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸µµ¤¤Çµ¢¤ê¤òÄü¤á¤º¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£