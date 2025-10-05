OPEC¥×¥é¥¹11·îÀ¸»ºÎÌµÄÏÀ¡¡Áý»º²ÃÂ®¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê²¼Íî¤â
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÈó²ÃÌÁ¤Î»ºÌý¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤ÎÍ»Ö8¥«¹ñ¤Ï5Æü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢11·î¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áý»º²ÃÂ®¤¬ÁªÂò»è¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·èÄê¤¹¤ì¤Ð¼ûµë¤¬´Ë¤ß¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥í¥·¥¢¤¬ÂçÉý¤ÊÁý»º¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤òÇã¤¦¹ñ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÏ©³ÎÊÝ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡OPEC¥×¥é¥¹¤ÏÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦¼ûÍ×¤Î5¡ó¶¯¤ËÅö¤¿¤ëÆüÎÌ580Ëü¥Ð¥ì¥ëÄ¶¤ò¸º»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£