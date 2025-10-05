¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¿·¿Í²¦¸õÊä¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡¡6·î¤ÎºÆ¾º³Ê¸å¤ÏÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¡¡2ÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾ÀîÁª¼ê¤Ï5·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.145¤È¶ìÀï¤·¡¢5·î27Æü¤Ë2·³¹ß³Ê¡£¤·¤«¤·Ä´À°¤ò·Ð¤Æ6·î13Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢6·î¤Ï10»î¹ç¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨.441¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢7·î8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¡¢9·î¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó100°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤¿À¾ÀîÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2ÎÝÂÇ¿ô(27ËÜ)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢6·î¤ÎºÆ¾º³Ê¸å¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.313¤È¡¢¿·¿Í²¦¸õÊä¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë2ÂÇÀÊÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Î¡Ö443¡×¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÀîÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Çº£µ¨107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.282¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£