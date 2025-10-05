ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÎ¥º§²ñ¸«¤ÎÆü¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÎÅÅÏÃ¤ËÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¡×
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤Î´§ÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
33Ç¯¤Ö¤êÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤«¤éÅÅÏÃ¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿²áµî¤ò²óÁÛ¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬ÏÂÅÄ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥á¥â¥ê¤«¤é¾Ã¤·¤¿¡¢¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Í¤ó¡£¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¤Î¸å¤Ë¡Ö¾Ã¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ä¡×¤È¡¢ÈÖ¹æ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡ÖÅÅÏÃ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÏÃ¤ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÏÂÅÄ¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö²¶¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Øº£Æü¤â²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤¿¡Ë¥Ð¥Ä¥¤¥Á²ñ¸«¤Î»þ¡×¤È92Ç¯¤ÎÎ¥º§²ñ¸«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°¤Î±ü¤µ¤óÃÎ¤é¤ó¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Æü¤ËÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Û¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¡¢¤Þ¤À¼«Âð¤Ë¤¤¤¿ÂçÃÝ¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¤·ÏÂÅÄ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¡¢Î¥º§¤·¤¿²ñ¸«¤Î¤¢¤È¤ä¤«¤é¤«¤Ê¡Å¡£¡ØÏÂÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¡Ä¡Ù¡×¤È¼è¤ê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£