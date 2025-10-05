¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢ÄÌÄ¢¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡É¶Ã¤¤ÎÇ¯Îð¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡¶â³Û¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ä
¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡ËÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤ÈÅìµþ¤ÎÇÏÆùÎÁÍýÅ¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£SKE»þÂå¤ËAKB48¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÌ¥®¥ã¥é¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¶ì¾Ð¤·¤¿¾¾°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÊÌ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¾®6¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¿Æ¤¬Á´Éô¡Ê¶âÁ¬¤Î¡Ë´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾¾²¬¤¬¡Ö¤¤¤Ä¸«¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö25ºÐ¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤¬¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´Í¿¤¨¤Æ¤è¡×¤È¶â³Û¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤ÈÂçµÈ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤Êý¤Ç¤À¤Í¡×¤È¹â³Û¤«¤É¤¦¤«¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¾°æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤éÌµ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£