»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦·úÃÛ¶È¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï10·î5Æü¸áÁ°4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è±ÉÄÌ2ÃúÌÜ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¿¦Ì³¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤íÃË¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤«¤é¤â¤á»ö¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤Ø·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÃË¤È½÷À­¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤ÏÃËÀ­½äººÉôÄ¹¡Ê31¡Ë¤Î¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­½äººÉôÄ¹¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö²¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£