·Ù»¡´±¤Î¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¡Ä26ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤¬ÄÌÊó¡¡²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦·úÃÛ¶È¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï10·î5Æü¸áÁ°4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è±ÉÄÌ2ÃúÌÜ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¿¦Ì³¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤íÃË¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤«¤é¤â¤á»ö¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤Ø·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÃË¤È½÷À¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÃËÀ½äººÉôÄ¹¡Ê31¡Ë¤Î¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ½äººÉôÄ¹¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö²¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
°ËÅì»Ô,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
ÂçÁ¥,
¾åÅÄ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à