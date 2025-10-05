¸µÆüËÜÂåÉ½FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ºî¤ê¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏDF¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡×¤È¡Ö»¨Áð¡×
¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ÆìSV¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤êËÜµ¤¤À¡£
9·î25Æü¤Ë¡¢²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡Ö¤á¤ó¤½¡¼¤ì¸¶½É¡ª²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹ supported by NESCAFÉ¡×¤¬Åìµþ¸¶½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ìÏ«¤ä¤ä¤ê¹ÃÈå¤Ê¤ÉºÏÇÝ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
²ÆìSV¤È¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È
¸½ºßJFL¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢²Æì¸©¤Î¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¢Âçµ¹Ì£Â¼¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Qoly¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2018Ç¯¡¢2020Ç¯¤È²Æì¤Ø¸½ÃÏ¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¹â¸¶»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇÀ¾ì¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊä½¤¤äÉÄÌÚ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ÏÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁíÆ°°÷¤ÇÇÀºî¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥µ¥«¤Ä¤¯¡ª²ÆìSV¤È¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤¬¡Ö²Æì»º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ëÍýÍ³
ÂæÉ÷¤ÎÄ¾·â¤ä¼ý³Ï´ü¤Î¹ë±«¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆñÅ¨¤¬¡Ö»¨Áð¡×¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¹â¸¶»á¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»¨Áð¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌÚ¤Î´ÉÍý¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÎÊý¤¬¼ê¶¯¤¯¡¢²Æì°é¤Á¤Î»¨Áð¤ä¥Ð¥Ã¥¿¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾DF¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤âÁêÅö¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¸¥å¥Ó¥í»þÂå¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÈºÆ¤Ó¶¦Æ®
²ÆìSV¤È¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯4·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¡£
¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿©ÉÊ°ûÎÁ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Í¥¹¥ì¤Ï¡¢¹â¸¶»á¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò²Æì¤Î¿·¤·¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÅÁ¼ê¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¹â¸¶»á¤¬Ä¾ÀÜÆ±¼Ò¤ËÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
Ìó6Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÅß¤«¤éÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¿¤Á¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¼ý³Ï´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ê²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÂ¾¤Î»ºÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ý³Ï´ü¤¬Ä¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¶ìÏ«¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂåÆ±ÍÍ¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿Àº×û¤ÊÆùÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤Ê½¼¼Â´¶¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢À¤³¦¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥É¥¤¥ó²Æì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
10·î5Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¸¶½É¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¤á¤ó¤½¡¼¤ì¸¶½É¡ª²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹ supported by NESCAFÉ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î5¡ÊÆü¡Ë¤Î18»þ¡Á20»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ½ÓºÈ»á¡¢²¬Ìî²í¹Ô»á¡¢Ãæß·Í¤Æó»á¤ò¥²¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é»á¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£