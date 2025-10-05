¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯10·î4Æü J2¥ê¡¼¥°Âè32Àá ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsV¡¦ ¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
J2¥ê¡¼¥°Âè32Àá ÀéÍÕ0¡Ê0-1¡Ë2Ä¹ºê
14:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô 15,824¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î2°ÌÂÐ3°ÌÂÐ·è¡£¾¡¼Ô¤¬J1Ä¾ÀÜ¾º³Ê¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤½¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¤À¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¤ÏÞÕ¿È¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£½àÈ÷¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄ¹ºê¤ò°µÅÝ¤·¡¢ÆÀÅÀµ¡¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ò·è¤á¤¤ì¤º¤Ë¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¨¥¸¥«¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ëÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡Ê45Ê¬¡Ë¡£¸åÈ¾¤â¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ÉÆÍÇË¤òµö¤·¡¢¾¾ËÜÅ·Ì´¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡Ê72Ê¬¡ËËü»öµÙ¤·¤¿¡£
¸Ä¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÄ¹ºê¡£¤À¤¬ÀéÍÕ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶¯ÅÙ¤ÇÄ¹ºê¤òÎ¿²ï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎµÍ¤á¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¼¡Àá¤Î¿å¸ÍÀï¡½¡½Ä¹ºêÀï°Ê¾å¤Î½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¡Ê10·î19Æü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢2½µ´Ö¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¥×¥é¥¹Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤ÇÔÀï¤Î¸å¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÀéÍÕ¤Î´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÀï¤¤¤³¤½¤¬¡¢¾®ÎÓ·Ä¹ÔÂÎÀ©¤Î¤â¤È4Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿Ä¹ºê¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÓ¾å¤Î´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÀéÍÕÀï¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë
J2¤Ç¤ÏÂî±Û¤·¤¿¸Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£