¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î²È¤Ë¡Ä¡×¼«¾Î¡¦ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃËÂáÊá¡¡¼ò¤Ë¿ì¤¤½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤«¡¡»¥ËÚ
»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê¼«¾Î23¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï10·î5Æü¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî11¾òÀ¾6ÃúÌÜ¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ32Ê¬¡¢Èï³²½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤Ë¤Ï58ºÐ¤Î½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃË¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¼¼Æâ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÃË¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Î¿¯ÆþÊýË¡¤Ê¤É¤ÏÁÜººÃæ¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¿ì¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
