¡¡½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆMC¤Ë½¢Ç¤¡£µÇ°¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤ò¥í¥±¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÉÍ»Ô¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤È¤ÓÂÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿ËÙÅÄ¡£¡ÖÈô¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤ÓÂÀ¤¯¤ó¡×¤³¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·Ë·¤ä¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¡×¤Î´ÇÈÄ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Â¿¤¯¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬Æ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡Ê2023Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£