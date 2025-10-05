ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ë33Ç¯¤Ö¤êÀ¸½Ð±é¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ø¹âµé»þ·×Â£¤ë¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊöÎµÂÀ¤«¤é¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆ¸ÍØ¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤ÎÊú¤Ëí¤ò¼ê¤Ë¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡¢40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì²¿»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£²¿¤ä¤³¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç40¼þÇ¯¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¼ä¤·¤¤¡¢¼ä¤·¤¤¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤ó¤Æ¿ì¤¦¤¿¤é¤±¤¨¤Ø¤ó¤«º£¤«¤é¤Ã¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Êú¤Ëí¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤È´î¤Ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÊú¤Ëí¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤ç¤¦¤Î¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤ó¤«¤é¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ1¥«·î¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤ä¤·¤Ê¤¢¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÂÅÄ¤¬Ëí¤ÎÏÓ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¹âµéÏÓ»þ·×¤¬¤Ï¤á¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö»þ·×¤·¤Æ¤ë¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀËüÇî¥Õ¥§¥¹¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤ÇÀ©»ß¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï7Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²¿¤¬Íß¤·¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö»þ·×¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÏÂÅÄ¤«¤é¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¡¡¥ß¥å¥é¡¼¤Î»þ·×¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÇã¤¦¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤í¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î¹âµé»þ·×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ù¥ë¥È¡¢¹ç¤ï¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¤¤¯¤·¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ó¤±¤É¡¢ÆÏ¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤âÏÂÅÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ·×¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶â¶ñ¤òÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÆþ¤é¤Ø¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¡ÖÂØ¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥ÈÂØ¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç»þ·×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£