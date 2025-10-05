¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÂçºå¶Í°þ¡¦µÈ²¬´Ó²ð¤¬°µ´¬14Ã¥»°¿¶´°Éõ¡¡12Ç¯Ï¢Â³22ÅÙÌÜ¤Î¶áµ¦ÀÚÉä
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÂçºåÂç²ñ½à·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ2¡½0¶â¸÷Âçºå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡Âçºå¶Í°þ¤¬¶â¸÷Âçºå¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢12Ç¯Ï¢Â³22ÅÙÌÜ¤Î½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¡¦µÈ²¬´Ó²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬14»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2°ÂÂÇ´°Éõ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡È´·²¤Îµå°Ò¤Ç¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤òÏ¢È¯¤·¤¿Ä¾µå¤ò¼çÂÎ¤Ë¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ»»4ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡¦¶â¸÷ÂçºåÂÇÀþ¤ò¡¢°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò·ÑÂ³¡£8²óÀèÆ¬¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ²÷µóÃ£À®¤Ï¤Ê¤é¤º¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë9¸Ä¤Î¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ï¤º¤«ÂÇ¼Ô28¿Í¤Ç1»î¹ç¤òÅê¤²¤¤ê¡¢Ìµ»à»Íµå¤Î14Ã¥»°¿¶2°ÂÂÇ´°Éõ¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¼ÂÎÏ¤ò¡¢¸Ø¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡12Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½©¤ÎÂçºå¤ÎÄºÅÀ¤ò¤«¤±¡¢¶áÂçÉÕ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¡þµÈ²¬¡¡´Ó²ð¡Ê¤è¤·¤ª¤«¡¦¤«¤ó¤¹¤±¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë10·î20Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçÅì»Ô½Ð¿È¡£¾®3¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÂçÅìÆí¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ18¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ14¡£º£½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ3¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£