¾¾ËÜ¹¬Âç¼ç±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¸ÅÈªÆàÏÂ¤ÎÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×£¸Æü½éÆü¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
ÇÐÍ¥¾¾ËÜ¹¬Âç¡Ê36¡Ë¼ç±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ê29¡Ë¤¬Ì³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¡Ê¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡Ë¤¬10·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
1990Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Â¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ä±£Æ¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹çË¡Åª¤ËÀÁ¤±Éé¤¦¡ÈÌëÆ¨¤²²°¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ3ºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÔË¾¤ÎÉñÂæ²½¤È¤Ê¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÀ¸¤â¤Î¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉñÂæ²½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1990Ç¯Âå¤Ç¤½¤Î»þÂå¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Ï¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸ÅÈª¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¡£ÉñÂæ¤Ï8Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£