AKB48ÅÄ¸ý°¦²Â¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª¿¬¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
AKB48ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê21¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡ËÈ¯ÇäµÇ°¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¤Ï16Ç¯¤Ë13ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£¡ÖAKB48¤È¤È¤·¤Æ1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤âÊ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï5·îËö¤ËÂæÏÑ¤Ç2Çñ3Æü¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤Î¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¡Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø¼°¤Ç¤â¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¥¨¥Ã¥Á¡ª¡Ù¤Æ¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸åÇÚ¤ÎÀµÃò¿¿Í¥¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸À¤¤¼Ì¿¿½¸¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤ª¿¬¤¬¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸µ¡¹¶Ú¥È¥ì¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¨¥¹¥Æ¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¸À¤¤Ìõ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥¹¥Æ¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¤¤¤¤ª¿¬¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤¬Ä¹½ê¤Ç¤É¤³¤¬Ã»½ê¤«¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¸«¤¿¤¤¤«¤â¡¢¤ÈÄó°Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï100ÅÀËþÅÀ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸Ä¿Í¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£