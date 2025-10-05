¡ÖÆñÉÂ¡¦ALS¡×°å»Õ¤Î¹ðÃÎ¤ÇÊø²õ¡ÄÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö´õË¾¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢²Ö¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£Êª¤ò¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡£ÆñÉÂ¡¦ALS¤ò´µ¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢ÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¡¦¤Ñ¤ì¤Á¤Ë(@paretiny)¤µ¤ó¤¬¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡¢¡Ø½ª¤ï¤ê¤ÎÁªÂò¡Ù¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÊª¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤à¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë²Ö¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥é¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ö¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
¼¡¡¹¤È¤¢¤ï¤é¤ì¤ë¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ
¾É¾õ¤¬¤Ç¤Æ¤«¤é¡¢°ìÇ¯¤Û¤É²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉÂÌ¾¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¤«¤é°ìÇ¯¡Ä¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÉÂÌ¾¡×¤È¤Ï¡©
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
ALS¤È¤¤¤¦¡¢ÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ë²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
³¥¿§¤ÎÆü¡¹¡ÄÀ¸¤¤ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
©paretiny
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ¤â¤â¤³
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë