¼Ö¤È¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê59¡Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡¹Åç±ØËÌ¸ý¤Î¸òº¹ÅÀ
4ÆüÌë¡¢¹Åç±ØËÌ¸ý¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏJR¹Åç±ØËÌÂ¦¤Î¿·´´Àþ¸ýÅì¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¸á¸å10»þÁ°¡¢À¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤«¤é±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿59ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¹Åç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿53ºÐ¤Î½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï±¦ÀÞÀìÍÑ¥ìー¥ó¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç»ö¸ÎÅö»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¿®¹æ¤ÏÀÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯10·î5ÆüÊüÁ÷¡Û