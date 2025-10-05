ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Æü¤Ë¡×ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Ä¶ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Ï¡¡ÂçÃÝ¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊöÎµÂÀ¤«¤é¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆ¸ÍØ¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤ÎÊú¤Ëí¤ò¼ê¤Ë¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£33Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡¢40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹Ãæ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢²¶¤â¤¦Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Ï¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö²¶¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡È¤¤ç¤¦¤â²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¥Ð¥Ä¥¤¥Á²ñ¸«¤Î»þ¤Ê¡¢Á°¤Î±ü¤µ¤ó¡¢ÃÎ¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£Âç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¥Ü¥±¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Æü¤ËÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¡¢Î¥º§¤·¤¿²ñ¸«¤Î¸å¤ä¤«¤é¤«¤Ê¤¢¡£¡ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ë¤è¡É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£