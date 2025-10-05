92ºÐ¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤ÇÇú¿©¤¤¡ª»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡Ö90Âå¤Ç¤³¤Î¿©Íß¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë´¶Æ°¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²óÅ¾¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤òË¬¤ì¡¢¶Ã°Û¤ÎÇú¿©¤¤¤òÈäÏª¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ï¡¢¼÷»Ê¤ò±¿¤Ö¥ì¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬Æ°¤¯¤Î¡©¡×¡ÖÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¶½Ê³¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éÃíÊ¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¤¨¤ó¤¬¤ï¡¢ÀÖ³¡¢»ÞÆ¦¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÃíÊ¸¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¡¢¹ë²÷¤ËÃíÊ¸¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¹ñ»º¥á¥í¥ó¡¢¾Æ¤°ò¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Þ¤Ç¤Ú¤í¤ê¤È´°¿©¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¿©Íß¤âÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö90Âå¤Ç¤³¤Î¿©Íß¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¥±¥é¥±¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÇú¿©¤¹¤ëÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£