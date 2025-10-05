Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÎøÀê¤¤¡É¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤â¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Åçº¬¡¦¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥È¥¤ÎÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¶À¤ÎÃÓ¤ÎÎøÀê¤¤¤Ï¡¢ÃÓ¤ËÀê¤¤¤Î»æ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¹Å²ß¤ò¤½¤Ã¤È¾è¤»¤Þ¤¹¡£Áá¤¯ÄÀ¤á¤Ð±ï¤¬Áá¤¯¡¢ÃÙ¤¯ÄÀ¤à¤È±ï¤¬ÃÙ¤¯¡¢¶á¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È¿È¶á¤Ê¿Í¡¢±ó¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È±óÊý¤Î¿Í¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥È¥¤é¤¬ÃÓ¤ÇÀê¤¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤â¡¢È¬½Å³À¿À¼Ò¤ÇÎøÀê¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤¬¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤áÆ¯¤¼ê¤È¤Ê¤ëÌ»¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£Æ±Î½¤Î¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤é¤È¿À¼Ò¤ÎÃÓ¤ÇÍÌ¾¤ÊÎøÀê¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤ÎÆ±ºî¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾¹¾¤Ç¤ÏÄ¶ÍÌ¾¤Ê±ï·ë¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é±ó¤¯¤Ë¤¤¤ëÃ¶ÆáÍÍ¤Ë½Ð°©¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÁê¼ê¤¢¤ë°ÕÌ£¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤ÀÆüµ¢¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤È½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¶À¤ÎÃÓ¤ÇÀê¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£