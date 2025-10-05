¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎËÜ²»ÅÇÏª¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¡×¡¡¼ÂºÝ½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎËÜ²»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2½µÏ¢Â³¤Î2²óÌÜ¡£
¡¡»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â·ë¶É¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢30ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥Ä¤Ã¤ÆÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤ä¤ëµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¶ÛÄ¥´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡£30ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç°ìµ¤¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬¿´Äì¤Û¤ì¹þ¤á¤ëºîÉÊ°Ê³°¤Ë¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖËÍ¡¢¼ã¤¤»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÐÍ¥¤¿¤ë¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥ª¥À¥®¥ê¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤Ð½Ð¤¹¤À¤±¼ºÇÔ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÈÖÀë¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤³¤ì¤À¤±½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡£¤â¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤â¡£¿¼ÄÅ¤¬¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎºÍÇ½¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ð¤¤³ê¤êÊý3²ó¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£