¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¡¹¾Æ¬2:50¤Î¥Ï¥°¡õ¸ÀÍÕ¤Ë¹æµã¡Ö½÷µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢´¶¼Õº×¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç±èÆ»¤ËÈ¯¸«
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤Î¹±Îã´ë²è¡¢¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Î¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»ÊÂð¤Ë¤¤¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ËÊ±¤·¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î»þ¤Ë¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤Î´Ñ½°¤Î½ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ¬2:50¤ò±èÆ»¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¨¡¼¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë¶Á¤¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÇò¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¾®±«¤¬¶»¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï4Æü¡¢¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¥²¥ê¥éÀ¸ÇÛ¿®¡Û¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´¶¼Õº×¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛ¿®¤ÎÅÓÃæ¤Ç¹¾Æ¬¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢TBS¤Î¤¢¤ëÀÖºä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡¢¹¾Æ¬¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£