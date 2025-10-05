¼«¼Ò»ñ¶â£´²¯±ßÄ¶¤ò²£ÎÎ¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡¡Ä¨Ìò£²Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ë¹µÁÊ¤»¤º·º¤¬³ÎÄê¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î»ñ¶âÌó£´£³²¯£´£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£´²¯£³£´£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò²£ÎÎ¤·¤¿ºá¤Ç¡¢£¹·î²¼½Ü¤ËÄ¨Ìò£²Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥ë¥ß¡¼¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¡Ê£´£°¡Ë¤¬¹µÁÊ¤òÊü´þ¤·¡¢»ö·ï¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤È£µÆü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤È¸¡»¡¤Ï¡¢¹µÁÊ´ü¸Â¤Î£±£°·î£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹µÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤Ï£²£°£²£²Ç¯£··î¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÍ»»ñ¤µ¤ì¤¿»ñ¶â¤Î¤¦¤Á¡¢£·²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò²¾Ê§¶â¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÅê»ñ¡£¤½¤Î¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢·×£±£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñ¼Ò»ñ¶â¤ÎÌó£´£³²¯£´£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¡¢»äÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¤È²¾ÁÛÄÌ²ß¤ØÅê»ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤ÏºÛÈ½¤Çµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÁ´¤ÆÇ§¤á¡¢£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´³Û¤òÊÛºÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬¡¢µð³Û¤Î²ñ¼Ò»ñ¶â¤òÅêµ¡ÅªÅê»ñ¤È»äÅª¾ÃÈñ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î»ñ¶â¤Î¤¿¤á¼Â¼ÁÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤³¤È¡¢½éÈÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¡¢È½·èÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£