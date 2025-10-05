¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦»³¸ý¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç1²óÎíÉõ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦»³¸ý¤¬¡¢1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¡¦ÃæÅç¤ËÂÐ¤·¡¢Åê¤¸¤¿¥×¥íÂè1µå¤Ï149¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£ÆÜµÜ¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âºÇÂ®150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¼çÂÎ¤Î¹¶¤á¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£Â¼ÎÓ¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¹õÀî¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥È¤òÄ¾µå¤Ç»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¡ÖÏ¯´õ2À¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿19ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ËÜ²È¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¿·¤¿¤Ê²øÊª¸õÊä¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é6Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÀçÂæ¤Ç¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡þ»³¸ý¡¡Î÷²¦¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤ì¤ª¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£ÎýÇÏ¶èÎ©ÅÄÊÁÂèÆó¾®1Ç¯¤«¤éÅÄÊÁ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Â¿²ì¾ë»ÔÎ©¹âºêÃæ¤Ç¤ÏµÜ¾ëËÌÉô¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£ÀçÂæ°é±Ñ¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î3Ç¯²Æ¤ÏµÜ¾ëÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢97¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£