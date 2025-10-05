ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¿·MC¤Ë»×¤¤¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈMC½¢Ç¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆMC¤Ë½¢Ç¤¡£µÇ°¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤ò¥í¥±¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢MC¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÈÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Åú¤¨¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ç»ä¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎMC¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿