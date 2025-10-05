¹âÈªÍµÂÀ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÊó¹ð¡¡32ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊì¤è¡×¡ÖÉã¤è¡×¡Ö»Ð¤è¡×´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¹âÈª½ß»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¡¦¹âÈªÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈªÍµÂÀ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ»£Î»¤òÊó¹ð¡¡32ºÐ¤Î¶á±Æ¤â
¡¡9·î11¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö9Ç¯¿¶¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¹âÈª¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë»Å»ö¤ÏºÇÂç¸Â½ÐÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¡¹ÍÍ¡¢½ôÀèÇÚÊý¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªµ®½Å¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯¤Ïº£·î13Æü¤Ë32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤Ï¤â¤¦Â¿Ê¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤«¤é¤ÎÈè¤ì¤â¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·µÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÙ¤àµÙ¤à¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¤¤Ã¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î9·î13Æü¤Ë¤Ï¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÊì¤è¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤è¡¢»Ð¤è¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹ñ¤ÎÌìÇÌ¤Ë¤â¹ç¾¸¡£¤½¤·¤Æ¤ªÍ§Ã£¤Î³§ÍÍ¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
