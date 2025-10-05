[10.5 J3Âè30Àá](¥«¥ó¥»¥­)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:º´¡¹ÌÚ¿µºÈ

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆÊÌÚSC]

ÀèÈ¯

GK 1 ÀîÅÄ½¤Ê¿

DF 2 Ê¿¾¾¹Ò

DF 3 Âç¿¹Çî

DF 88 ÆâÅÄ¹ÒÊ¿

MF 10 ¸Þ½½ÍòÂÀÍÛ

MF 18 ÀîÌ¾Ï¢²ð

MF 22 ¹â¶¶½¨Åµ

MF 47 µÈÌîÍÛæÆ

MF 77 Æ£¸¶·ò²ð

MF 81 ÃæÌî¹îºÈ

FW 32 ÂÀÅÄÎ¶Ç·²ð

¹µ¤¨

GK 27 Ã°Ìî¸¦ÂÀ

DF 5 ¿¹ÍþÂÀ

DF 8 Ê¡¿¹·òÂÀ

DF 37 ÌÚî·Í¥¿Í

MF 4 º´Æ£¾Í

MF 80 ¥ª¥¿¥Ü¡¼¡¦¥±¥Í¥¹

FW 7 Ãª¶¶¶Æ»Î

FW 14 ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥¯

FW 29 ÌðÌîµ®¾Ï

´ÆÆÄ

¾®ÎÓ¿­Æó

[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]

ÀèÈ¯

GK 27 ÅÄÃæÍªÌé

DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð

DF 44 ÄÔ²¬Í¤¿¿

DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó

MF 14 °æß·½Õµ±

MF 22 »³ÏÆ³ò¿¥

MF 24 µÈÄ¹¿¿Í¥

MF 28 ÌÚÕé²÷ÅÍ

MF 32 ¹âÌø°êÌï

MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç

FW 29 ¹â¾ºÃ¤

¹µ¤¨

GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ

DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ

MF 6 À±¹­ÂÀ

MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿

MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿

FW 10 ±Ê°æÎ¶

FW 18 ÅÏîµñ¥ÂÀ

FW 25 ÄÚ¶¿Íèµª

FW 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð

´ÆÆÄ

ÁýËÜ¹ÀÊ¿