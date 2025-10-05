½©ÅÄvsÂçÊ¬ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 J2Âè32Àá](¥½¥æ¥¹¥¿)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:°æ¾åÃÎÂç
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤
DF 2 ²¬ºêÎ¼Ê¿
DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£
DF 16 Â¼¾¾¹ÒÂÀ
DF 30 ÈÓÀôÎÃÌð
MF 6 ½ô²¬Íµ¿Í
MF 20 µÈ²¬²íÏÂ
MF 29 º´Æ£Âç¼ù
MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®
FW 11 ³áÃ«À¯¿Î
FW 34 ÎëÌÚæÆÂç
¹µ¤¨
GK 17 ¥ë¥«¡¦¥é¥É¥Æ¥£¥Ã¥Á
DF 19 ÈøºêÍ¥À®
DF 32 Ä¹Ã«Àî¹ª
MF 7 ¿åÃ«ÂóËá
MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿
MF 31 ÀÐÅÄÎ¿ÂÀÏº
FW 9 ÃæÂ¼Î¼ÂÀ
FW 40 º´ÀîÞ«²ð
FW 90 ÇßÌÚÍã
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¸¬
[ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó
DF 2 ²¬ËÜÂóÌé
DF 3 ¥Ç¥ë¥é¥ó
DF 31 ¥Ú¥ì¥¤¥é
MF 6 »°´ÈÍºÅÍ
MF 14 ÃÓÅÄÎ÷
MF 16 ÌÐÊ¿
MF 18 ÌîÖÖÆ×Ìé
MF 25 ºç¸¶×Â¸ç
MF 38 Å·³ÞÂÙµ±
FW 11 ¥°¥ì¥¤¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 32 ßÀÅÄÂÀÏº
DF 4 »§Àî½ßµ®
DF 30 ¸Íº¬°ìÀÀ
MF 8 Íî¹çÎ¦
MF 10 ÌîÂ¼Ä¾µ±
FW 13 °Ëº´¹ÌÊ¿
FW 15 ²°ÉßÍ¥À®
FW 21 °¾Àî½Ô
FW 29 ±§ÄÅ¸µ¿Ìï
´ÆÆÄ
ÃÝÃæ¾÷
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:°æ¾åÃÎÂç
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤
DF 2 ²¬ºêÎ¼Ê¿
DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£
DF 16 Â¼¾¾¹ÒÂÀ
DF 30 ÈÓÀôÎÃÌð
MF 6 ½ô²¬Íµ¿Í
MF 20 µÈ²¬²íÏÂ
MF 29 º´Æ£Âç¼ù
MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®
FW 11 ³áÃ«À¯¿Î
FW 34 ÎëÌÚæÆÂç
¹µ¤¨
GK 17 ¥ë¥«¡¦¥é¥É¥Æ¥£¥Ã¥Á
DF 19 ÈøºêÍ¥À®
DF 32 Ä¹Ã«Àî¹ª
MF 7 ¿åÃ«ÂóËá
MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿
FW 9 ÃæÂ¼Î¼ÂÀ
FW 40 º´ÀîÞ«²ð
FW 90 ÇßÌÚÍã
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¸¬
[ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó
DF 2 ²¬ËÜÂóÌé
DF 3 ¥Ç¥ë¥é¥ó
DF 31 ¥Ú¥ì¥¤¥é
MF 6 »°´ÈÍºÅÍ
MF 14 ÃÓÅÄÎ÷
MF 16 ÌÐÊ¿
MF 18 ÌîÖÖÆ×Ìé
MF 25 ºç¸¶×Â¸ç
MF 38 Å·³ÞÂÙµ±
FW 11 ¥°¥ì¥¤¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 32 ßÀÅÄÂÀÏº
DF 4 »§Àî½ßµ®
DF 30 ¸Íº¬°ìÀÀ
MF 8 Íî¹çÎ¦
MF 10 ÌîÂ¼Ä¾µ±
FW 13 °Ëº´¹ÌÊ¿
FW 15 ²°ÉßÍ¥À®
FW 21 °¾Àî½Ô
FW 29 ±§ÄÅ¸µ¿Ìï
´ÆÆÄ
ÃÝÃæ¾÷