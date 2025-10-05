Ãç´Ö¤â¡È¿¼¼ò¤ÇÃÙ¹ï¡É°ÊÊ¤ò»ØÅ¦¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¤½Ð¤¹¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³¡Ö3»þ´ÖÄ¶¤¨ÃÙ¹ï¡×
¡¡10·î4Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¼ÒÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁáÄ«¤Î¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢2009Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£2019Ç¯¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ØA¤§¡ªgroup¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç5Ç¯¤ÈÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¡ËÜÂçÀ²¤µ¤ó¤¬¡¢¡È½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÍÇ¡Ã¦Âà¡¦·ÀÌó²ò½ü¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2024Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥¬¥¹ÍÏÀÜµ»Ç½»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤Ê»Ñ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤é¿å¤ò¤µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¤¦¤±¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¡¢Áð´Ö¤Î²áµî¤Î¡È°ÊÊ¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼ò¤Ç¤ä¤é¤«¤¹¤Î¤Ï¾®Åç¤«¥ê¥Á¥ã¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤«¡ÄÀèÇÚ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÀèÆü¼ò°û¤ó¤Çµ¯¤¤ì¤Ê¤¯¤ÆÃÙ¹ï¤Î¾ï½¬ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥ê¥Á¥ã¤Ï¾°¹¹²¿¤«¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¡Õ
¡ÔA¤§! group¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÂáÊá¤« Å´ÏÓDASH¤ä¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤ÇÅÙ¡¹ÃÙ¹ï¤ä¤é¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿ì¤Ã¤Æ²¼È¾¿ÈÏª½Ð¤È¤Ï¤ÍÁð¡Õ
¡Ô¥Ä¥è¥··¯¤ÎÁ°Îã¤¢¤ë¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢ÀÎ¤âDASH¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¢¤Ã¤¿¤·¤Ê¤¡¡£¡Õ
¡¡ºÇ¶á¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÙ¹ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤Î3»þ´Ö¸å¤Ëµ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦À¹Âç¤Ê¿²Ë·¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿Áð´Ö¡£¼Õ¤êÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¥í¥±¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â3»þ´Ö¤ÈÂçÉý¤ËÃÙ¹ï¤·¡¢¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾Jr.»þÂå¤Ë°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âSTARTO¼Ò¤ÎÇÐÍ¥Éô¤Ç³èÌö¤¹¤ëº£¹¾ÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº£¹¾ÂçÃÏ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÃÙ¹ïÊÊ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯8·î¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ê¥Á¥ã¤¢¤¤¤Ä¤è¤¦ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤ÈË½Ïª¡£¡Ø¥ê¥Á¥ã¤ÏÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¡£ÍýÍ³¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡¢¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¯¤Ã¤µ¤¤Æ÷¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤ó¤è¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ê¸½¾ì¤â¡Ë¤Þ¤¿¥ê¥Á¥ã¤«¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢ÃÙ¹ï¤Î¾ï½¬ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸ì¤ê¸ý¤Ö¤ê¤Ë¡¢¿¼¼ò¤·¤Æ¤ÏÃÙ¹ï¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¸µSMAP¡¦Áð磲¹ä¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤â¡¢1¥«·î¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉüµ¢¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢»ö¤ÎÅ¿Ëö¤Ï¡Ä¡Ä¡£