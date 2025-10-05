É§º¬Åì¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì·èÄê¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Î¹âÅÄÍµÌé¡ÖÉ¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¡¡¼¢²ìÂç²ñ½à·è¾¡¡¡É§º¬Åì¡¡3¡½2¡¡¶á¹¾·»Äï¼Ò¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë
¡¡É§º¬Åì¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¶á¹¾·»Äï¼Ò¤òÇË¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é2ÅÙÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢2¡½2¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£10²óÉ½¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢Î¢¤Î¹¶·â¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦¹âÅÄÍµÌéÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡£¡ÖÉ¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤ÏÍ··â¼ê¤Î±¦¤òÈ´¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿»°ÎÝÂ¦¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¾®±«¤Î¹ß¤êÂ³¤¯¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤ËÉ§º¬Åì¥Ê¥¤¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡É§º¬ÈÍ¤ÎÈÍ¹»¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë1876Ç¯ÁÏÎ©¤ÎÅÁÅý¹»¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¸½Ìò¤Ç146¿Í¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼¢²ì¸©Í¿ô¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±¹»OB¤Ç23Ç¯4·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾®ÅçµÁÇî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤äÀ¸ÅÌ¤«¤é¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤Ç¾þ¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£