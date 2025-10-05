ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢°¦¾ð¤³¤â¤Ã¤¿¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö²Ø»Ò¤Î¿§¤¬¥¥ì¥¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÄíÅª¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×É×¤Ø°¦¾ð¤³¤â¤Ã¤¿¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ÂìÂôâÃµ¬»Ò
¡¡¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ÎÄ«¤Ëºî¤êÃÖ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ê¥¹¤ä¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤ÉÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ºÇ¶á¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡Ê¸À¤¤Ìõw¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤Þ¤¿ºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤Ë¤À¤±¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤Èºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì¤ÄÊ¬¤Îºî¤êÃÖ¤¤ÏÂç¤·¤Æ¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤Ê¤á¡£¥Ê¥¹¤È¤«Ï¡º¬¤È¤«¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°Â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÇöÌ£¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¤ªÊ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Êºî¤êÃÖ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ø»Ò¤Î¿§¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤é¤¤ ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÎÁÍýÆ°²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤¬¤È¤Æ¤â ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼çÉØ¤Ê¥¿¥¥Þ¥¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î30ÂåÁ°È¾¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØVERY¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£É×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÂìÂô¿²ð»á¡Ê58¡Ë¡£
